Bize inananlara teşekkürler

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Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nın Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından bir otelde basın toplantısı yapan başkan Hasan Sayyıdan, destek veren herkese teşekkür etti. Görme engelli olarak yaşamanın zorluğuna dikkat çeken Sayyıdan,ifadelerini kullandı. Engellileri önemsediklerini ve onlara imkanlar sunduklarını anlatan başkan Hasan Sayyıdan, şunları söyledi:"2000 yılından başlayarak, bu kardeşlerimizin 4 duvar arasından çıkarılması, yasalar ve yönetmeliklerle hayat standartlarının değişmesi sağlandı. Türk insanının karakterinde ve genlerinde başarı kültürü vardır. Burada emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi otoriteye teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları. Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı inşallah altın madalya alacak. Ülke tarihinde ikinci kez altın madalya alma gururunu ve onurunu görme engelliler federasyonu yaşayacaktır. Biz toplumda tüketen değil, üreten bireyler olarak yaşamak istiyoruz."