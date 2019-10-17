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Bize inananlara teşekkürler

Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı , “’nın Avrupa şampiyonu olması çok önemli bir başarı” derken takım kaptanı Sevda Altunoluk, “Bize inananlara çok teşekkür ederiz” dedi

Giriş Tarihi: 17.10.2019
Bize inananlara teşekkürler
Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı'nın Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının ardından bir otelde basın toplantısı yapan başkan Hasan Sayyıdan, destek veren herkese teşekkür etti. Görme engelli olarak yaşamanın zorluğuna dikkat çeken Sayyıdan, "Görme engelliler içinde kadın olmak daha da zor. Görme engelli kadınlarımız Avrupa şampiyonu çıkarabiliyorsa, bu ülkemizin ve siyasilerimizin engellileri ne denli önemsediklerinin işaretidir" ifadelerini kullandı. Engellileri önemsediklerini ve onlara imkanlar sunduklarını anlatan başkan Hasan Sayyıdan, şunları söyledi:

HEDEF 2020'DE ALTIN MADALYA
"2000 yılından başlayarak, bu kardeşlerimizin 4 duvar arasından çıkarılması, yasalar ve yönetmeliklerle hayat standartlarının değişmesi sağlandı. Türk insanının karakterinde ve genlerinde başarı kültürü vardır. Burada emeği olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi otoriteye teşekkür ediyoruz. Hedefimiz 2020 Paralimpik Oyunları. Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı inşallah altın madalya alacak. Ülke tarihinde ikinci kez altın madalya alma gururunu ve onurunu görme engelliler federasyonu yaşayacaktır. Biz toplumda tüketen değil, üreten bireyler olarak yaşamak istiyoruz."
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Bize inananlara teşekkürler
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