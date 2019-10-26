Kahramankazan’da asfalt yenileme seferberliği

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KAHRAMANKAZAN Belediyesi, ilçedeki yolların kullanım ömrünü tamamlamış ya da çeşitli kurum ve kuruluşlarca yapılan altyapı çalışmaları sonucu bozulan bölümlerinde asfalt yama, bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Başkan Oğuz, çalışmaların belediyenin öz kaynaklarıyla yürütüldüğünü, bunun da ilçe tarihinde bir ilk olduğunu söyledi. Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda asfalt yenileme çalışmaları için kolları sıvadı. Ekipler ilk olarak ilçenin ana arterlerinden olan Atatürk Mahallesi İnönü Caddesi'nden başladı. Çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklardaki yolların diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan altyapı çalışmaları sonucu bozulan, hasar gören ya da kullanım ömrünü tamamlamış bölümlerini belirlendi. Bu tespitin ardından buralarda asfalt yama, bakım ve onarım çalışmalarına başlandı. Tamamıyla Kahramankazan Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmayla ilçedeki yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.