Ömrünü kurduğu yardım vakfına adadı

BUGÜN NELER OLDU

Engin Öztürk (82), 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'nda yaralanan askerlere yardım amacıyla gönüllü çalışmalara başladıktan sonra 1985 yılında kurduğu Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı'na (HASVAK) hayatını adadı. 44 yıldır derneğin başkanlığını yürüten Öztürk, 9 bin gönüllüsü ile kanser, alzheimer ve diğer hastalara maddi ve manevi destek sağlıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Engin Öztürk, 1960 yılında eğitimi için Bursa'dan Ankara'ya geldi. Öztürk, 1974 yılında Kıbrıs Harekatı'ndan Ankara'da Gülhane Askeri Hastanesi'ne (GATA) gelen yaralı askerlere önce tek başına daha sonra çevresindeki insanları da alarak, moral ziyaretleri gerçekleştirdi. Her geçen gün artan sayıları ile 'GATA'da gönüllü hanımlar çalışıyormuş' şeklinde seslerini duyuran Öztürk, 'Mavi Melekler' projesini hayata geçirdi. 1984 yılına kadar gönüllü çalışmalarına devam eden Öztürk, bir yıl sonra HASVAK'ı kurdu. Öztürk, 44 yıldır başkanlığını yürüttüğü vakfa hayatını adadı. Yaşamı boyunca ayak tümörü, rahim ve yumurtalık kanseri ve meme kanseri hastalığına yakalanan ve 20 ameliyat geçiren Öztürk, eşinin de 6 yıl önce Alzheimer hastalığına yakalanması nedeniyle bu tür hastalara özel ilgi gösterdi. 9 bin gönüllüsü ile kanser ve Alzheimer hastaları başta, diğer hastalara da maddi ve manevi destek sağlayan Öztürk, şimdi hastaların refakatçilerine ücretsiz olarak faydalanabilecekleri pansiyon kurmak istiyor.