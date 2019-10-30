Osmanlı’dan Akhisar’a liderlik vizesi yok!

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TFF 1. Lig'in 9. haftasında liderlik hesapları yapan Akhisar, Osmanlıspor, Akhisarspor'u 2-1 mağlup etti. TFF 1. Lig'in 9. haftasında Akhisarspor'u 2-1 mağlup eden Osmanlıspor'da Teknik Sorumlu Turan İnce,dedi. Önceki gün oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnce, "Akhisar maçından 3 puan ile ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Galip geldiğimiz için sevinçliyiz. Galibiyetten dolayı sporcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Karşılaşma öncesi kazanacağımızı söylemiştik. Futbolcularımızın gayreti maçı da alacağımızın işaretiydi" diye konuştu.STAT: Osmanlı GOLLER: Dk. 17 ve 80 Mertan Caner / Dk. 90 +3 İrfan Hadzec SARI KARTLAR: Blagojevic, Mehmet Yiğit, / Vrsajevic, Cikalleshi OSMANLISPOR: Ahmet 7, Mehmet Yiğit 6, Oğuz 7, Atakan 7, Ali İyican 6, Blagojevic 7, Barış 6 (Dk. 73 Tamer 6), Hasan 6, Erdem 7 (Dk. 90+1 Okan ?), Ayuk 7 (Dk. 90+3 Todorovic ?), Mertan Caner 7 AKHİSARSPOR: Gökhan 5, Vrsajevic 4, Aykut 5, Kadir Keleş 4 (Dk. 84 Onur ?), Cocalic 5, Erhan 6, Muhammet Reis 5 (Dk. 62 Eray 4), Burhan Eşer 5, Alperen 5, Rotman 5 (Dk. 71 İrfan 5), Cikalleshi 5 HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Hüsnü Emre Çelimli, Gökmen Baltacı OSMANLISPOR-AKHİSARSPOR: 2-1