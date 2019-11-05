TED’liler Cumhuriyet Bayramını kutladı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Eğitim Derneği (TED), Cumhuriyetin 96'ncı yılını görkemli bir baloyla kutladı. Yeni Türkü'nün sahne aldığı balonun geliri, maddi imkânsızlıklar nedeniyle öğrenim göremeyen öğrencilere burs olarak aktarılacak. TED'in her yıl düzenlediği Cumhuriyet Balosu, gerçekleştirildi. TED Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, sanat, siyaset, medya, akademi ve sivil toplum dünyasından kolej mezunu çok sayıda isim katıldı. Baloda, Yeni Türkü grubu sevilen eserlerini seslendirdi. Grup, şarkılarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Balodan elde edilen tüm gelir ise, maddi imkânsızlıklarına rağmen başarısını kanıtlamış ve burs sistemine dâhil olmuş çocukların yer aldığı burs fonuna aktarılacak.