“Turandot” operası yeniden sahnede

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BUGÜN NELER OLDU

besteci Giacomo Puccini'nin ölümsüz eseri "Turandot" operası, yoğun istek üzerine 23 Kasım'da son kez Ankaralı seyirciyle buluşacak. Prömiyeri 16 Mart 2019'da kapalı gişe oynanan "Turandot" operası, temsili izleyemeyen Ankaralı sanatseverlerden gelen yoğun istek üzerine yeniden sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek; Pekin'de yaşayan Çin prensesi "Turandot" ile Moğol Prensi "Calaf"ın aşkını anlatan eserin başrolünde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan yer alacak.