Sincan AVM satışa çıkarılıyor

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Sincan'daki AVM, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılıyor. 24 Aralık Salı günü saat 14.00'da ihalesi yapılacak olan AVM bünyesindeki 109 adet bağımsız bölümün toplu satışı yapılacak. Atatürk Mahallesi Lale Caddesi Melek Sokak üzerinde 2012'de yapımına başlanan AVM ve cami inşaatı Sincanlıları canından bezdirmişti. Hak sahipleri dükkânlarına yerleşemediklerini, inşaatı yarım kaldığı ve bitmediği için ise otopark problemi yaşadıklarını söylemişti. SABAH Ankara, Sincan esnafını bezdiren sorunu "Hak sahipleri onay bekliyor" başlığı ile manşet olarak duyurdu. Yaptığımız haber karşılık buldu. Haber yayınladıktan 1.5 ay sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Kale Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. 2012'de yapımına başlanan AVM ve cami inşaatına 2016'da kayyum atanmıştı. Tamamen devletin mülkiyetine geçen AVM ve camii FETÖ'nün hâkim olduğu dernek ve şirketlerin elinden alındı. Devletin el koyduğu 109 adet iş yerinden geriye kalan 62 hak sahiplerine tapuları verildi. Ancak AVM'deki 109 adet işyerine devlet el koyup satışa çıkarmıştı. İşyerlerinde yapılan çalışma ile mülkiyetler bağımsızlaştırılıp ayrıldı. Cami ise Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsis edilmişti. Başkan Murat Ercan çabalarıyla hukuki sorunların aşıldığını ifade etmiş olup 109 dükkânın milli emlak tarafından satışını tamamlandığında tadilat masrafının 173 kişiye bölüneceğini söyleyerek Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan destek istemişti. Ercan, bu sorunun tamamen çözülmesi gerektiğini belirterek 'Onay gelmesi halinde bina kullanıma açılacak' dedi. Bakanlık devreye girdi.SINCAN'DAKI AVM, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü tarafından 109 adet bağımsız bölüm ihale usulü ile satışa çıkarılıyor. İhale 24 Aralık Salı günü saat 14.00'da yapılacak. Tahmini bedel ise 43 Milyon 685 Bin 140 TL. Dükkanların Milli Emlak tarafından satışının tamamlanmasının ardından tadilat masrafı ise 173 kişiye bölünecek.MURAT Ercan, "Sincan'da FETÖ'den devralan bir AVM meselemiz vardı. Bunu uzun süredir çözüm noktasında gerekli kurumlarla da istişare yaparak çözüm noktasında ciddi çabalar sarf ettik. Gelinen noktada toplam 173 bağımsız bölümün 62'si daha evvelden hak sahiplerine satılmıştı. Onlar önce ticaretlerine başlamak istiyorlardı. Bununla ilgili ihale hazırlıklar başladı. Bakanımız satışa onay veren imzasını attı. İhale süreci başlıyor. İlk etapta blok satış öngörülüyor. 109 bağımsız bölümün toptan satışı şeklinde çıkacak. Umarım bu şekilde müşteri bulunur. Eğer toplu satış için müşteri bulunamazsa bağımsız bölümlerin tek tek satışına başvuracak hazine, bu şekilde de şahıslara satıldıktan sonra orada 173 hak sahibinden oluşan bir yönetim teşkil edilecek. Binanın eksikleri giderilerek ticaretlerine başlamaları için herhangi bir önlerinde engel kalmamış olacak.