Çelen, dünya jimnastik yönetimine aday

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, 2016 yılında Tokyo'da gerçekleştirilen genel kurulda, yönetimin bir alt kurulu olan konsey üyeliğine seçildiğini hatırlatarak, Uluslararası Jimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine aday oldu. Genel kurulun 2020 Olimpiyatları'nın ardından Antalya'da düzenleneceğini belirten Çelen, "Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacağız. Dünya jimnastiğinin 2'si kadın 7 kişiden oluşacak yeni yönetimi belirlenecek" dedi. "Türkiye jimnastikte çok hızlı yol alıyor" diyen başkan Çelen, "Dünya başkanının desteği üzerine Uluslararası Jimnastik Federasyonu yönetim kurulu üyeliğine adayım. Dünya cimnastiği yönetiminin tüm pozisyonları seçimle oluşuyor. Çok ciddi rakiplerim var. ABD, Çin, Rusya, Avrupa kıtasından önemli rakiplerle yönetim için yarışacağım" ifadelerini kullandı. Suat Çelen, Türkiye'nin jimnastikte son dönemde elde ettiği başarılara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

AVRUPALILARIN DESTEĞİ ÖNEMLİ

"Benim için Avrupalıların desteği önemli. Şu an Avrupa'dan 11 kişi yönetime talip ancak önümüzdeki günlerde görüşmelerimizle bu sayıyı düşüreceğimize inanıyorum. Son yıllarda jimnastikte elde ettiğimiz başarılar, dünyada Türkiye'yi daha görünür kıldı. Dünya yönetimlerine talip olmamızda elimizi güçlendirdi." Genel kurulun Türkiye'ye yakışır bir şekilde düzenleneceğini vurgulayan Çelen, "Dünya jimnastiği Antalya'da konuşulacak. Misafirperverliğimizi göstereceğiz. Dünya jimnastiğinin yönetimini Türkiye'de belirlemek, bizim için bir avantaj" ifadelerini kullandı. Çelen, "Türk ve dünya jimnastiğine hizmet etmek için olunması gereken her yerde varız. Böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yaparken önemli bir göreve de seçilmek istiyoruz. Ülkeler spor adamlarının böylesine önemli görevleri gelmesi için yoğun destek sağlıyor. Spor yöneticilerimiz ve devlet büyüklerimizden aldığımız destekle Türk jimnastiğini dünya yönetimine taşıyacağımıza inanıyorum. Türk spor adamları, sporda dünya yönetiminde mutlaka yer almalı. Bu, Türk sporunu daha yukarılara taşıyacaktır" dedi.