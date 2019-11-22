Vatandaşa daha fazla hizmet için ‘tasarruf’

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan araç bakım, marangoz ve kaynak atölyeleri, belediye kaynaklarından ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlarken dışa bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Gölbaşı Belediyesi ilçe sakinlerine, bünyesinde bulunan atölyelerle daha kaliteli hizmet sunabilmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Bu kapsamda Gölbaşı Belediyesi, tüm araç, gereç ve iş makinelerinin gerekli bakım ve onarımlarını düzenli olarak yapıyor. Vatandaşa hizmet yolunda tüm kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya gayret eden Gölbaşı Belediyesi, boya, marangoz, kaynak, lastik, yıkama, yağlama ve motor atölyelerinde araçların, araçgereç ve iş makinelerinin periyodik bakım ve onarımları gerçekleştiriyor. Gölbaşılılar için yeni projeler üretirken, tasarrufu da elden bırakmadıklarını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet için üretim ve tamir atölyelerimizde belediyemizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda da birçok ürünün imalatını belediye olarak kendimiz yapıyoruz. Bu sayede belediye hizmetlerini daha hızlı, daha kaliteli, daha verimli ve daha ekonomik hale getiriyoruz. Kendi atölyelerimizde yapılan işlemler sayesinde milyonlarca lira tasarruf sağlamış oluyoruz" dedi.