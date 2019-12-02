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Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı

Giriş Tarihi: 2.12.2019
Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı
Başkent'in en iddialı karma projesi Kuzu Effect'in içinde yer alan Kuzu Effect AVM, düzenlenen özel bir davetle açıldı. Özge Kuzu ev sahipliğinde gerçekleşen davete Ankara cemiyet hayatından birçok isim katıldı. Seçkin, farklı ve anı yaşamayı sevenlerin yeni cazibe merkezi Kuzu Effect AVM, Ankara'nın en değerli lokasyonu olan Oran'da kapılarını açtı. AVM dünyaca ünlü ödüllü mimar Emre Arolat tarafından tasarlandı. Trend markalar, rafine lezzetler, sanatın ruhu ve sonsuz eğlencenin yer aldığı Kuzu Effect AVM, Ankaralıların hayatına değer katmayı hedefliyor.
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Kuzu Effect AVM görkemli bir davetle açıldı
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