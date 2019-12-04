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Yenikent törenle açıldı

Sincan Belediyesi vatandaşın daha sağlıklı ve daha rahat koşullarda alışveriş yapması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor

Giriş Tarihi: 4.12.2019
Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle açıldı
YENIKENT Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Açılışa pazar esnafı ve vatandaşın ilgisi yoğundu. Sincan Belediyesi vatandaşın her mevsim rahat alışveriş yapması için tüm imkânlarını seferber ediyor. 2 bin 172 metrekarelik Temelli Pazar Yeri'nin üstünün kapatılmasının ardından Sincan halkı şimdi de Yenikent'te kapalı pazar alanına kavuştu. Mustafa Kemal Mahallesi'ne yapılan Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle hizmete açıldı. Açılışı Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan gerçekleştirdi. Başkan Ercan, yeni pazar alanının tüm Sincan halkına hayırlı olmasını diledi. Açılışa pazarcı esnafı ve vatandaşın ilgisi yoğundu. Kurban kesildi, dua edildi. Sincan halkı, yeni pazar yerini Sincan'a kazandıran Başkan Ercan'a teşekkür etti.
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Yenikent Kapalı Pazar Yeri törenle açıldı
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