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Tüm vücudunu saran sedef hastası derdine çare arıyor

Giriş Tarihi: 5.12.2019
Tüm vücudunu saran sedef hastası derdine çare arıyor
ADANA'DA yaşayan ve vücudunun neredeyse tamamına yayılan sedef hastalığından kurtulmak için çağrıda bulunan Murat Kılıç'a Ankara'dan yardım eli uzatıldı. Hastalığına çare bulmak için çeşitli yollar deneyen Kılıç'ın yeni umudu, Eczacı Reyhan Aliusta'nın önerdiği özel karışım oldu. Kılıç, yaklaşık 13 yıl önce sedef hastalığına yakalandı. Vücudunun bir kısmında meydana gelen pullanma zamanla tüm vücuduna yayıldı. Tedavi için yurt içi ve yurt dışındaki hekimlere giden talihsiz genç, hastalığına çözüm bulamadı. Eczacı Aliusta, hazırladığı özel karışımı uygulamak için Kılıç'ı Ankara'ya davet etti.
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Tüm vücudunu saran sedef hastası derdine çare arıyor
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