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Ebeveyn tutumları konuşuldu

Keçiören’de yaşayan engelli bireyler için kültürel çalışmalar devam ediyor. Engelli ailelerine ebeveyn okulunda ebeveyn tutumları konusu ele alındı

Giriş Tarihi: 19.12.2019
Ebeveyn tutumları konuşuldu
KEÇIÖREN Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ebeveyn Okulu'nda bu ay ebeveyn tutumlarına ilişkin deneyimler paylaşıldı. Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Engelli Danışma Merkezi tarafından düzenlenen Ebeveyn Okulu'nda "Ebeveyn Tutumları" konusu ele alınırken, sosyal çalışmacı Umut Yaşar Göç ile birlikte yapılan atölye çalışmasında ebeveynler deneyimlerini paylaştı. Çeşitli konular üzerinde ortak çözüm stratejilerinin geliştirildiği Ebeveyn Okulu seminerleri engelli ebeveyni olan aile bireyleri ve konuya ilgi duyan vatandaşlar için her ay düzenlenmeye devam edecek.
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Ebeveyn tutumları konuşuldu
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