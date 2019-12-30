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’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü

Giriş Tarihi: 30.12.2019
Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Şimşek idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çekicinin römorku ile seyir halinde ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Şimşek ağır yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kırıkkale’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü
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