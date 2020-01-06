Büyükşehir defin ücretlerini indirdi

BUGÜN NELER OLDU

ANKARA Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, 2020 yılında uygulanacak mezarlık defin ücretleri yeniden belirlendi. Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı toplantısında; Karşıyaka, Çimşit, Gölbaşı, Bağlum, Ortaköy ve Cebeci Asri Mezarlığında uygulanan beton mezar ücretlerinde indirim yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlıklarındaki defin alanının tamamında indirime gidilirken, Karşıyaka Mezarlığındaki bazı parsellerde defin alan ücretlerinde indirim yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı mezarlıklar arasında; Mamak Ortaköy ve Sincan Çimşit Mezarlığında beton mezar ücreti 600 TL'den 100 TL'ye indirilirken,Karşıyaka, Bağlum ve Gölbaşı mezarlıklarında beton mezar ücreti değiştirilmeyerek 700 TL olarak alınmaya devam edecek. Karşıyaka, Cebeci Asri, Gölbaşı ve Bağlum Mezarlıklarında aile kabristanlığında fiyat artışı yapılmazken, 30 bin TL olarak kaldı. Sincan ve Çimşit Mezarlıklarında aile kabristanları kişi başı 15 bin TL ve Ortaköy Mezarlığında ise 10 bin TL olarak tekrar belirlendi.