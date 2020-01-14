2022 Ampute Futbol Şampiyonası’na talibiz

WAFF

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk," dedi. Uztürk, "Sporla tanışan engelli birey, rehabilite olurken aynı zamanda sosyal hayatın içine dahil oluyor. Üst düzey sporcu olma potansiyelini ortaya koyan sporcularımız da elbette sonradan milli takımlarımızda görev alarak bizleri temsil etme hakkını da kazanıyorlar" dedi. Son 5 yılda ilk defa elde edilen çok önemli başarılar olduğunu vurgulayan Uztürk, şöyle konuştu:Ampute Futbol Milli Takımı da 2017'de İstanbul'dakiAvrupa Şampiyonası'nda birinciliği elde etti.Bireysel branşlardailk defa kırılmış çok fazla sayıda dünya rekorumuzvar. 2019 yılında 265 buçukmadalyanın sahibiyiz."Gelecek dönem organizasyonları hakkında bilgi veren Arif Ümit Uztürk, şunları kaydetti: "Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımımızın kura çekimleri için 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Krakow'da bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiğimizdedemişti, WAFF'a bu teklifimiz ilettik. Peru ve Polonya da bu organizasyona talipti. Ancak henüz bir açıklama yapılmadı."2017'DE ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın "tadı damaklarda kalan fevkalade bir organizasyon" olduğunu anlatan Uztürk, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu'nun çok sayıda ülkenin katılımıyla, Bedensel Engelliler Spor Federasyonluğunun ev sahipliğinde, 16-19 Ekim 2020'de İstanbul'da düzenleneceğini dile getirdi.2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlık kapsamında birçok branşta yoğun bir hazırlık yapıldığına dikkati çeken Uztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok takımımızda kota mücadeleleri devam ediyor. Şu an 6 branşta 29 sporcumuzun kotası kesinleşti ama bizim hedefimiz, kotalı sporcu sayısını 50'ye ulaştırmak. Engelli bireylerimiz yarışma şansını verdiğimizde başarılı olduklarını ispat ettiler. Dolayısıyla daha fazla imkan ve kaynak sağlanırsa, onlardan daha fazla başarı da gelecektir."