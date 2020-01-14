2022 Ampute Futbol Şampiyonası’na talibiz

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, "En büyük hedefimiz; paralimpik branşlarda ülkemizi temsil edebilmek, en büyük görevimiz; her engelli bireye, yapabileceği bir spor dalı olduğunu hatırlatmak
" dedi. Uztürk, "Sporla tanışan engelli birey, rehabilite olurken aynı zamanda sosyal hayatın içine dahil oluyor. Üst düzey sporcu olma potansiyelini ortaya koyan sporcularımız da elbette sonradan milli takımlarımızda görev alarak bizleri temsil etme hakkını da kazanıyorlar" dedi. Son 5 yılda ilk defa elde edilen çok önemli başarılar olduğunu vurgulayan Uztürk, şöyle konuştu:
2019 YILINDA 265 MADALYA ALDIK
"Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Milli Takımı, 2017 yılında ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.
Ampute Futbol Milli Takımı da 2017'de İstanbul'daki
Avrupa Şampiyonası'nda birinciliği elde etti. 2018'de Meksika'daki Dünya Şampiyonası'nda ise Ampute Futbol Milli Takımı'mız ikinci oldu.
Bireysel branşlarda
ilk defa kırılmış çok fazla sayıda dünya rekorumuz
var. 2019 yılında 265 buçuk
madalyanın sahibiyiz."
YANIT VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ
Gelecek dönem organizasyonları hakkında bilgi veren Arif Ümit Uztürk, şunları kaydetti: "Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2020 Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nda, milli takımımızın kura çekimleri için 30 Ocak-3 Şubat tarihlerinde Krakow'da bulunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyarete gittiğimizde '2022 Ampute Futbol Dünya Şampiyonası'nı ülkemizde yapabilirsek iyi olur'
demişti, WAFF'a bu teklifimiz ilettik. Peru ve Polonya da bu organizasyona talipti. Ancak henüz bir açıklama yapılmadı."
"WAFF GENEL KURULU İSTANBUL'DA OLACAK"
2017'DE ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası'nın "tadı damaklarda kalan fevkalade bir organizasyon" olduğunu anlatan Uztürk, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Genel Kurulu'nun çok sayıda ülkenin katılımıyla, Bedensel Engelliler Spor Federasyonluğunun ev sahipliğinde, 16-19 Ekim 2020'de İstanbul'da düzenleneceğini dile getirdi.
HEDEF KOTALI 50 SPORCU
2020 Paralimpik Oyunları'na hazırlık kapsamında birçok branşta yoğun bir hazırlık yapıldığına dikkati çeken Uztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Birçok takımımızda kota mücadeleleri devam ediyor. Şu an 6 branşta 29 sporcumuzun kotası kesinleşti ama bizim hedefimiz, kotalı sporcu sayısını 50'ye ulaştırmak. Engelli bireylerimiz yarışma şansını verdiğimizde başarılı olduklarını ispat ettiler. Dolayısıyla daha fazla imkan ve kaynak sağlanırsa, onlardan daha fazla başarı da gelecektir."