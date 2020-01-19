Taşdelen’ın hayvan sevgisi bu kadar

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in "Çalışıyoruz bakıyoruz hayvanlara sahip çıkıyoruz" dedi, ama Mühye Köyü'ndeki köpek barınağındaki köpekler kaderine terk edildi. Duyarlı hayvanseverler köpeklerin aç ve susuz bırakıldığını ve bazı köpeklerin karanlık güneş almayan depoda tutulduğunu çektiği video ile sosyal medyada paylaştı. Bakımsız şekilde hayvanları kaderine terk eden Çankaya Belediyesi'nin barınakla ilgilenmediğini ifade eden hayvansever bir kadın bazı köpeklerin kaçması için çitlerin kapılarının açık bırakıldığını iddia etti. Sosyal medya üzerinden başkan Taşdelen'e çağrıda bulunan Ankaralı hayvanseverler "Hiç mi vicdanınız yok, bu mu hayvan sevginiz?" diyerek sitem etti. Görüntülerde güneş görmeyen kapalı bir depoda beton zemin üzerinde aç ve susuz bırakılan köpeklerin halini görüntüleyen kadın şu ifadeleri kullandı: "Önlerinde ne bir gram su var ne de mama, korkan gözlerle kurtarılmayı bekleyen köpekleri görünce derhal altlarına battaniye serip su ev mama verdik. Çankaya Mühye'deki köpek barınağındaki sefaleti herkes görsün."Mühye'deki hayvan barınağında 40'a yakın köpeği bulunan Semra E. (63) düzenli olarak barınağa gelip köpeklerini kontrol ettiğini barınağın bakımsız olduğunu söyledi. Barınağın giriş kısmında yol kenarlarına ve çitlerin içindeki köpeklere mama ve su verildiğini, barınağın üst kısmındaki uzaktaki köpeklere bakılmadığını söyleyen kadın, "Bizler gelip mama ve su vermesek bu köpekler ölecek, ne ilgilendikleri ne baktıkları var. Köpekler zaman zaman kaçmaya çalışıyor ama onlarla ilgilenen yok. Burası Ankara'nın en büyük köpek barınağı ama durum çok kötü" dedi.Sözdedeğil özde hayvan sevgisi olmalı diyen AK Parti Ankara Büyükşehir ve Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akça, "Çankaya Belediyesi'ne bağlı Mühye Hayvan Barınağı'nın hali bu. Hayvan dostu olduğunu her seferinde dile getiren Alper Tasdelen, hayvanlara bu şekilde mi sahip çıkıyorsunuz? Zaman zaman sosyal medyada paylaştığınız hayvanlarla ilgili paylaşımlarımız bizlere umut aşılarken, barınaktaki görüntüler içler acısı. Bu durum bizleri derinden yaraladı. Göstermelik ilgi ve sevgi değil gerçeğini isteriz" diye eleştiride bulundu.

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