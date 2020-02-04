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İngiltere’ye para bulmaya gitti

Giriş Tarihi: 4.2.2020 ABONE OL
Mansur Yavaş İngiltere’ye para bulmaya gitti
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İngiltere'ye finans çevreleriyle görüşme yapmaya gitti. Yavaş, başkentin yatırım olanakları ve projelerini iş ve finans dünyasına anlatacak. Londra'da dünyaca ünlü finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelecek olan Başkan Yavaş, alt yapıdan metroya kadar Ankara'nın gelecek vizyonunu yansıtacak öncelikli projelerini görüşecek. Londra ziyaretinde Başkan Yavaş'a Ankara Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Seyit Ardıç ve Mete Çağlayan ile Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcıları Halil İbrahim Yılmaz ve Temel Aktay eşlik ediyor. Aralarında Alliance Bernstein, BlueBay Asset Management, BNP Paribas S.A., Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura Bank, Standard Chartered Bank ve Goldman Sachs'ın da yer aldığı dünya finans devleriyle yapılacak görüşmelerde; kanalizasyondan su arıtmaya, su şebekesinden metroya çok sayıda başkent yatırım ihtiyaçlarını masaya yatıracak olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, heyetler arası görüşmeler kadar ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
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Mansur Yavaş İngiltere’ye para bulmaya gitti
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