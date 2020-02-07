Örnek mahallesi dönüşüm istıyor

Başkentın sesi SABAH Ankara yeni bir yazı dizisine başladı. Başkentin muhtarları mahallerini anlatıyor. Haftada bir gün muhtarları sayfalarımızda konuk edeceğiz. Muhtarlar sorunlarını anlatacak biz yazacağız. Ankara'nın en küçük birimlerinde gezineceğiz. Yerelin keyfini çıkaracağız.Muhtarlar anlatıyor söyleşimizin ilk konuğu olan Altındağ'daki Örnek Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çiftçi. Muzaffer Çiftçi 56 yaşında. Üç dönem üst üste muhtar seçildi. Muhtar 1970 yılından bu yana Örnek Mahallesi'nde oturuyor. Muhtarın anlattığına göre mahalle Ankara'nın ilk yerleşim birimlerinden. 58 yıl önce çıkarılan kanunla gecekondulaşmanın önlenebilmesi için bloklar halinde apartmanlar inşa edildi mahallede. Ankara'nın ilk apartman blokları ömrünü bitirdi. 58 yıllık binalar kentsel dönüşüm için bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın onayladığı proje 2017 yılında Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinlik kazandı. Projeye göre ilk etapta 480 daire yıkılıp dönüştürülecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da 21 Mart'ta kentsel dönüşüm sözü verdi. Mahalle dönüşüme dahil edildiği için alt yapı çalışmaları da yapılmıyor. Bu yüzden mahalleli heyecanla dönüşümün başlamasını bekliyor.Muhtar Muzaffer Çiftçi de mahallenin talebini tekrarladı. Acilen kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirilmesini talep etti. Çiftçi mahallesini anlatırken şunları da söyledi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde muhtarlara değer verildi. Muhtarların yerel yönetimlerde önemi büyük. Muhtarlar halkla devlet arasında bir köprü. 33 bin nüfusa sahip mahallede çoğunlukla memur ve emekliler ikamet ediyor. Mahalle okul ve hastane yönünden de zengin. Bu yüzden doktor hemşire ve öğretmenler de yoğun olarak bu mahallemizde oturuyor. Yabancı uyruklu vatandaş sayısı ise bini geçmiyor.Asayiş olayları çok sık olmuyor. Polis ekipleri ve bekçiler sayesinde yaşanan ufak tefek olayların kısa sürede çözüme kavuşuyor. Narkotik ekiplerinin sokak çalışmaları da son derece başarılı. Samsun yolu üzerinde otobüs duraklarında genç kızlar fuhuş pazarlığı yapıyor. Bu bütün mahalleyi çok üzüyor. Mahallemizin kadınları bu durumdan çok rahatsız. Bu çirkin pazarlıktan muzdaripiz. Polis ekipleri sık sık kontrol yapıyor. Bekçiler de devriye geziyor. Güvenlik gelince kaçıyorlar. Yine de bu duruma köklü çözüm bulunmasını istiyoruz.Altındağ-Balgat otobüs hattımız vardı. Trafik yoğunluğu gerekçesi ile elimizden alındı. O hattı geri istiyoruz. Mahallemizde tekstil alanında çalışan kadınlar var ve Balgat'a gidip geliyorlar. Sürekli otobüs hattı kaldırılınca insanlar iki toplu taşıma aracı aktarması yaparak işlerine gidiyor. Bu da ekonomik açıdan külfet. Alt yapı sorunumuz var, yağmur yağdığı zaman mahalleyi su basıyor. Su borularımızın değiştirilmesi gerekiyordu daha önce defalarca talep etmiştik ama borular yeni dönemde Mansur Yavaş'ın ekibi tarafından döşendi.Yeni belediye başkanının ekibi su borusu için kazdıkları yolu borular döşendikten sonra öylece bıraktı. Örnek Caddesi köstebek yuvası gibi asfalt atılmadı. Bir iş yapılıyorsa tamamlanmalı yarım bırakılmamalı.bağımsız kişilerdir bizde particilik yok keşke belediyeler de böyle olsa. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı tam olarak böyle bir başkan, hizmet adamı. Nerede bir sorun olsa derhal şube müdürlerine iletip sorunları çözüyor. Ama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde biz fen işleri müdürü ile bile görüşemiyoruz. Oy verdin vermedin kavgası son bulmalı ve tüm halka eşit hizmet edilmeli. Bugün Çankaya ve Yenimahalle'ye yapılan hizmet Altındağ Mamak ve diğer ilçelere de yapılmalı. Her yönetici işini hakkıyla yapsa ülke olarak çok güzel kalkınırız.MAHALLEMIZDE hanımlar lokali, gençlik merkezi, rehabilitasyon merkezleri var. Kapalı pazar yeri ihtiyacımız var. Ama boş arazimiz olmadığı için yaptıramıyoruz. Asım Balcı başkan söz verdi kentsel dönüşümle birlikte kapalı pazar yeri yaptıracak. Sıfır atık konusunda son derece bilinçli bir mahalleyiz Altındağ Belediyesi tarafından bırakılan atık toplama kutuları sayesinde vatandaşlar atıklarını düzenli şekilde atıyor. Mahalle olarak okuryazar oranında birinci sıralardayız.

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