Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Sağlık deposu karadut

karadut

En sevilen meyvelerden biri olan karadut, A, B grubu ve K vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra günlük demir ihtiyacının büyük bir kısmını karşılaması ile tam bir olarak dikkat çekiyor

Giriş Tarihi: 7.2.2020 ABONE OL
Sağlık deposu karadut
LEZZETLI ve sağlık deposu olan karadut ve karadut içeren ürünler günde bir defa tüketildiğinde demir ihtiyacının büyük bir kısmını, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20'sini karşılıyor. İçeriğindeki A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde kalp hastalığından kansere, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa iyi gelen karadut, yaşlanma etkilerine meydan okuyor. Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin şunları söyledi: Karadut çok iyi bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle böbrek ve karaciğerlerden toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Diyabet ve şeker hastaları dediğimiz gruplarda kullanılabilen güzel bir meyvedir. Bağışıklık sistemimizin düştüğü durumlarda ağız içinde oluşan yaralarda karadut özü yani pekmezi, ağız içi yaralarının iyileşmesinde yardımcı olur. Karadut çok iyi bir cilt sağlığı dostudur. Bağışıklığımızı güçlendirdiği için düzenli olarak kullanırsak saç dökülmesini de önler. Ana ve ara öğünlerde diğer ürünlerle birlikte bir çay kaşığı tüketebilirsiniz. Karadutlu boza özellikle emziren anneler için süt salınımını artırdığı için ara öğünlerde bir miktar leblebi ile karbonhidrat ihtiyacını karşılaması açısından öneriyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sağlık deposu karadut
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN