Sağlık deposu karadut

LEZZETLI ve sağlık deposu olan karadut ve karadut içeren ürünler günde bir defa tüketildiğinde demir ihtiyacının büyük bir kısmını, günlük lif ihtiyacının ise yüzde 20'sini karşılıyor. İçeriğindeki A ve K vitaminleri, beta karoten, alfa karoten, lif, magnezyum, kalsiyum, potasyum ve yüksek antioksidanlar sayesinde kalp hastalığından kansere, enfeksiyondan kansızlığa kadar sayısız hastalığa iyi gelen karadut, yaşlanma etkilerine meydan okuyor. Beslenme Danışmanı Diyetisyen Şule Çetin şunları söyledi: Karadut çok iyi bir antioksidan kaynağı olması sebebiyle böbrek ve karaciğerlerden toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Diyabet ve şeker hastaları dediğimiz gruplarda kullanılabilen güzel bir meyvedir. Bağışıklık sistemimizin düştüğü durumlarda ağız içinde oluşan yaralarda karadut özü yani pekmezi, ağız içi yaralarının iyileşmesinde yardımcı olur. Karadut çok iyi bir cilt sağlığı dostudur. Bağışıklığımızı güçlendirdiği için düzenli olarak kullanırsak saç dökülmesini de önler. Ana ve ara öğünlerde diğer ürünlerle birlikte bir çay kaşığı tüketebilirsiniz. Karadutlu boza özellikle emziren anneler için süt salınımını artırdığı için ara öğünlerde bir miktar leblebi ile karbonhidrat ihtiyacını karşılaması açısından öneriyorum."

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