Sevdiği kadını öldürüp intihar etti

BUGÜN NELER OLDU

ÇANKAYA Mühye Köyü'nde 9 Şubat'ta tuğla fabrikası yanındaki boş arazide derisi olmayan kesik baş bulundu. Başkent günlerdir kesik baş olayını konuşuyordu. Polis puzzle parçalarını bir araya getirdi, sır olayı çözdü. Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği titiz bir çalışma yürüttü. 2 detay üzerinde özellikle duruldu. Biri kafası yüzülen kafatasında bulunan porselen diş, diğeri ise olay yerinde ele geçirilen ekmek bıçağı. Polis olay yerinde kesik başın ardından bir de kafası olmayan bir beden buldu. Başı kesilerek canice katledilen Melahat Ayhan'ın oğluna başı ve sağ kolu olmayan beden gösterildi. Oğlu cesedin annesine ait olduğunu teyit etti. Melahat Ayhan ile katil zanlısı Mehmet Köse'nin akraba olduğu öğrenildi. Köse ve Ayhan'ın ailelerinin karşı çıkmaları nedeniyle yıllar önce evlenemedikleri başka kişilerle evlendikleri ortaya çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışan çiftin kavgası ölümle bitti. Katil zanlısı Mehmet Köse, iddiaya göre sevdiği kadını öldürdü, ardından Köstence Mahallesi'ndeki boş bir gecekonduda kendini asarak intihar etti.