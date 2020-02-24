Türk hekimleri Suriyeli’ye çene yaptı

Sıvı gıdalarla beslenmek zorunda kalan hastaya Türk hekimleri umut oldu. 44 yaşındaki Khalid Rajab Al Dalatı, bulunduğu bölgedeki muhasaranın kalkmasının ardından Türkiye sınırına gelerek Türk Kızılayı'ndan yardım istedi. Khalid'e yardım eli uzatan Kızılay ekipleri, sınırdaki işlemleri tamamlayarak hastayı Ankara'ya getirdi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde iki ameliyat geçiren Khalid, bacağından alınan kemik ve doku ile oluşturulan yeni çenesiyle sağlığına kavuştu. Ağız asimetrisinin de doku nakilleri ile düzeltildiği hasta, yıllar sonra yemek yiyebilmenin sevincini yaşıyor.

"EKMEK YEMEYİ ÇOK ÖZLEDİM"

Çenesindeki problemden dolayı yemek yiyemediğini ve son zamanlarda güçsüz duruma geldiğini anlatan Khalid, ameliyat sonrası hayatının değiştiğine işaret ederek, "Daha fazla yiyecek yemeye başladım burada. Ekmek yemeyi çok özledim. Hepsi değil ama bazı kişiler yüzümden dolayı bana kötü davranabiliyordu. Çenem oldu, görünüşüm değişti, düzeldi. Bunun için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Suriye'deki ailesinin yeni halini görüntülü konuşma sayesinde gördüğünü ve çok mutlu olduklarını söyleyen Khalid, kısa zamanda ailesine kavuşmak istediğini kaydetti.

MİKRO CERRAHİ YÖNTEM

Hastanın geçirdiği ameliyatlara ilişkin bilgi veren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sühan Ayhan, "Damarlarıyla birlikte mikro cerrahi denen yöntemle mikroskop altında damarları birbirine dikerek doku nakli yaptık. Biz o ince kemiğin bir kısmını alarak alt çenede ihtiyacı olan yere şekil vererek yeniden oluşturduk. Doku eksiği de üzerindeki deriden geldi. Sonrasında ağız köşesi oluşturuldu. Böylece salya akması, besinlerin ağzından kaçmasını önleyecek ağzın mühürleyici etkisini oluşturma şansı oldu" dedi.



İLK AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ

HASTAYI tedavi sürecinde yakından takip eden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Serhat Şibar da hastanın ilk geldiğinde özellikle yutma ve konuşma ile ilgili ciddi fonksiyonel problemleri olduğunu belirterek, "Ameliyatlardan birisi yaklaşık 7 saat sürdü. Hastamızın geçen hafta da son cerrahisini ve kontrollerini tamamladık ve şu an için herhangi bir sorunla karşı karşıya değiliz. Toplamda iki ameliyat geçirdi" diye konuştu.