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Merkezi hizmetlerine devam ediyor

Koronavirüs tedbirleri uygulanıyor, düzenli ilaçlama yapılıyor, üyeler için açık alanda spor imkanı sunuluyor

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Göktürk Aile Yaşam Merkezi hizmetlerine devam ediyor
ETIMESGUT Belediyesi Göktürk Aile Yaşam Merkezi yeni normalleşme süreci kapsamında alınan tedbirlerle hizmetlerini sürdürüyor. Tesisteki etiSEM birimi, bowling, Fin hamamı ve Türk hamamı tedbirler kapsamında hizmet vermezken, havuz, spor merkezi, güzellik merkez, duvar topu, bilardo, yayımlanan genelgeler çerçevesinde belirlenen kurallar uygulanarak çalışmalarına devam ediyor.

KURALLARA UYULUYOR
Göktürk Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi yeni normalleşme süreci içinde üyelerine yönelik farklı alternatifler geliştirdi. Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami özen gösterilen tesiste, spor aletleri merkezin terasına açık alana çıkarıldı. Üyeler geniş ve ferah terasta spor yapmanın keyfini yaşıyor. Merkezin kapalı salonu da düzenli olarak ilaçlanarak koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Üyeler, yakın temaslı spor aktivitelerinin yerine sosyal mesafe kurallarına uygun ayak tenisi gibi spor aktivitelerine katılarak keyifli vakit geçiriyorlar.
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Göktürk Aile Yaşam Merkezi hizmetlerine devam ediyor
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