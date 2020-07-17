LGS birincisi Ünal: çok düzenli çalıştım

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavdan 500 tam puan alan Ankara Yenimahalle Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Enes Ünal, başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu söyledi.Ünal, sınava düzenli ve öğretmenlerinin tavsiyesine uyarak çalıştığını belirtti. İnternetten elde ettiği çalışma programlarından da faydalandığını aktaran Ünal, okul kurslarına da katıldığını ifade etti. "Düzenli çalışmak ve kendimi ihmal etmemek benim başarımın sırrı çünkü kendinizi ihmal ettiğiniz zaman dersler işkence gibi geliyor" diyen Ünal, seçeceği lise konusunda henüz bir tercihte bulunmadığını anlattı. Baba Ali Hakan Ünal ise oğlunu dershaneye göndermediklerini, okulun tavsiyesi doğrultusunda bütün test kitaplarını aldıklarını bildirdi. Eşiyle beraber oğulları için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Ünal, Muhammet Enes'in hazırlık döneminde sosyal aktiviteleri için de vakit ayırdıklarını aktardı. Anne Seher Ünal ise oğlunun sürekli ve düzenli çalıştığını ayrıca ilkokul çağından itibaren çok sayıda kitap okuduğunu dile getirdi.