Koronavirüs tiroid fonksiyonunu etkiliyor

DÜNYASağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak etiketlenen KOVID-19'un birçok doku ve organı etkileyen bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Araz bunlardan bir tanesinin de tiroid bezi olduğu uyarısında bulundu. Prof. Dr. Araz Kovid-19 ve tiroidle ilgili soruları cevapladı.Virüs enfeksiyonları sonrasında erken ve geç dönemde çeşitli tiroid hastalıkları gelişebilmektedir. Erken dönemde yani virüs enfeksiyonundan birkaç hafta sonra subakut tiroidid olarak bilinen tiroid bezin iltihaplanması gelişebilmektedir. Geç dönemde yani aylar sonra ise bağışıklık sisteminin bozulmasına yol açarak otoimmün tiroid hastalıklarının gelişimini kolaylaştırmaktadır. Otoimmün tiroid hastalıklarından Graves hastalığında hipertiroidi (tiroid bezinin çok çalıştığı), Haşimoto tiroiditinde ise hipotiroidi (tiroid bezi tembelliği) olmaktadır. Kovid-19, insan vücuduna girdikten sonra tiroid bezi de dahil olmak üzere bir çok doku ve organlarda yer alan reseptörlerine bağlanarak hasara yol açabilmektedir. Yakın zamanda Kovid-19 enfeksiyonu geçiren bir hastada subakut tiroiditin geliştiği de gösterilmiştir. Hastalarda sıklıkla şiddetli boyun ağrısı, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi şikayetler olmakta; tiroid bezi hasarına bağlı olarak kanda tiroid hormon düzeyleri artarak hipertiroidi görülmektedir.Tiroid hastalıkları için kullanılan ilaçlar bağışıklık sistemini zayıflatmaz. Bu ilaçlar, Kovid-19 gelişimini kolaylaştırmadığı gibi hastalığın seyrini etkilemez.Takip eden hekiminiz acilen yapılmasını şiddetle tavsiye etmedikçe, nodül biyopsisini geciktirmek genellikle güvenli olacaktır. Kötü seyirli tiroid kanseri olabileceği düşünülen hastalarda ise biyopsi geciktirilmemelidir.Ameliyat gerekli olsa da, çoğu tiroid kanseri çok yavaş ilerleyen tümörlerdir ve ameliyatın birkaç ay gecikmesi durumunda tiroid kanserinin kötüleşme olasılığı son derece düşüktür. Ancak nefes darlığı veya yutma güçlüğü gibi önemli semptomları olan ve hızlı ilerleyen tiroid kanserli olgularda acil ameliyat yapılmalı.