“Olimpiyatlar için türkiye ile görüşmek isteriz”

2020 yılında düzenlenmesi gereken ancak Koronavirüs nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları için sürdürülen hazırlıklarla ilgili Bein Sports'a konuşan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, uluslararası paydaşlardan gördükleri destekten çok memnun olduğunu belirtti. Olimpiyatlara katılım gösterecek sporcuların da oldukça önemli bir görev üstleneceğini belirten IOC Başkanı Bach, sporcuların insanlık olarak içinde bulunduğumuz karanlık tünelin ucundaki ışık olacağına da vurgu yaptı ve sporun geleceğine dair umut vereceklerini söyledi.

EV SAHIPLIĞI IÇIN ILGI BÜYÜK

2032 Olimpiyatlarıyla ilgili de bilgiler veren Bach, "12 yıl olmasına rağmen şimdiden oluşan büyük ilgi, IOC olarak bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Ev sahipliği için katılım gösteren ülkelerle görüşmek için özel bir komisyon oluşturduk" dedi. Daha önce adaylık başvurusu yapan Türkiye ile ilgili düşüncelerini de aktaran Bach, "Geçmiş dönemlerde Türkiye'den oldukça etkileyici sunum ve başvurular almıştık. Gelecek yıllar için Türkiye'nin yeniden ev sahipliği için katılım gösterme kararı olursa bundan çok memnun oluruz" ifadelerini kullandı.