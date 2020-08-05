Ankara’nın en gözde bölgesi felç oldu

Ankara'nın gözde semtlerinden Çankaya Çukurambar, Kızılırmak ve İşçi Blokları Mahallesi'nde yaşanan yüzölçümü hatası binlerce mülk sahibini mağdur etti. Hükümetin kredi faizlerini düşürme kararı ile piyasada hareketlilik başladı. İnsanlar ev araba ve arsa alımına yöneldi. 2 yıl ertelemeli ve düşük faizli kredi başvurusuna yoğun talep oldu. Çukurambar'da yaşanan tersimat hatasından kaynaklı yüzölçümünün yanlış hesaplanmasından kaynaklı parselasyon iptali başta Çukurambar olmak üzere, Kızılırmak ve İşçi Blokları Mahallesindeki tapu sahiplerini mağdur etti. 4 yıl sonra Çankaya Belediyesi, tapulara şerh koydurarak gayrimenkul piyasasının canlandığı bu günlerde mal sahiplerini, mülklerini satamaz, üzerinde ipotek kuramaz hale getirdi. 4 yıl önceki çok daha basit şekilde çözülecek konu artık kangrene döndü.

OLAY NASIL GELİŞTİ?

Çankaya, Karakusunlar Köyü, 1950'li yıllarda 36, 37 ve 711 no'lu kadastral parsellerdeki taşınmazlarda yapılan çizim hataları nedeniyle 36 no'lu parselden toplam 10 bin 400 metrekarelik alanın diğer iki parsele kayması nedeniyle tüm imar uygulamalarına ve tapu kayıtlarına yani mülkiyete esas olan ve devasa bir alanı kaplayan parselasyon planlarının iptaline sebep oldu. Tapuya esas olan parselasyon iptali nedeniyle mülklerin üzerine Çankaya Belediyesince şerh konulan binlerce tapu sahibi çaresiz kaldı. Binlerce mülk sahibi satış yapmaya gittiğinde ya da kredi için ipotek talebinde bulunduğunda bu şok gerçek ile karşı karşıya kaldı. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararına rağmen İmardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Asil kararı gizleyerek hiçbir işlem yapmadı. Aradan 4 yıl geçtikten sonra Çankaya Belediyesi tapulara şerh koydurdu. Hâlbuki 4 yıl evvel mahkeme kararının uygulanması yoluna gidilse sorun çok daha kolay şekilde çözülecekti. Çukurambar olarak bilinen bölge 2000'li yıllarda kentsel dönüşüme uğrayarak Ankara'nın merkezinde iş merkezlerinin yoğun olduğu lüks semtlerden biri oldu. Ancak Çukurambar, Kızılırmak ve İşçi Blokları Mahallesi'ndeki tapu sahipleri Çankaya Belediyesi'nin ihmali nedeniyle muzdarip.

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İmardan sorumlu Belediye bürokratları, Ankara 6. İdare Mahkemesi'nin kararını önce yok saydı, sonra köşeye sıkışınca tapulara şerh koydurdu. Çankaya Belediyesi bu kararın kendisine tebliği üzerine on binlerce vatandaşın mağduriyetini gidermek adına en geç 30 gün içinde yeni parselasyon planı yapması gerekirken 4 yılı aşkın süre gizledi. Hiçbir işlem yapmadı.

ALIM SATIM YAPILIRKEN FARK EDİLDİ

Ev alım satımı yaptığı sırada bu olaydan haberdar olduğunu ifade eden 26 yıllık emlakçı Tuğba Emlak sahibi Mehmet Boya, binlerce insanın mağduriyet yaşadığını söyledi. İlk kez böyle bir olayla karşı karşıya geldiğini söyleyen emlakçı Boya, "Müşteri ile ev sahibi anlaştı her şey tamam derken ev üzerinde şerh olduğunu gördük şok olduk. Yazışmalar yapıldı sorun çözülmeye çalışılıyor. Birçok kişi olaydan haberdar dahi değil. Ev satışı yapıldığı esnada haberleri oluyor. Bu durumun bir an evvel çözüme kavuşması gerekir. Konut alım satımlarında hareketlilik başladı. Hükümetin faizleri indirmesi piyasaya canlılık kattı ama Çukurambar'daki mülk sahipleri bu sorunlarla boğuşuyor" dedi.

Ruhsat sorunu ile ilgili akıllardaki soru işaretleri

belediyeye 2016 yılında mahkeme kararından haberdar edildi mi? Yasemin Asil tarafından konu ona basit bir parsel sorunu olarak mı lanse edilip kandırıldı?

İmardan sorumlu başkan yardımcısı Yasemin Asil bu kararı neden gizledi? Neden parselasyonu iptal edilmiş bölgelerdeki tapular geçerliliğini yitirmişken yeni inşaat ruhsatları vermeye devam etti. Mevcut inşaatları neden mühürlemedi. Bu inşaatlardan alınan hibeler var mıdır? Tapu sorunu doğan yerlere nasıl işyeri açma ve çalışma ruhsatları verildi?

Mahkemenin dört yıl önce verdiği kararı Belediye neden uygulamadı?

Çukurambar mülk sahiplerine bilgilendirme neden yapılmadı? Belediyenin internet sitesinde neden bir açıklamaya yer verilmedi?

Alper Taşdelen sorumlular hakkında gerekeni yaptı mı? Yoksa meseleyi hala basit bir konu olarak mı ele alıyor?

Alper Taşdelen yeni yapılacak parselasyonun da mahkeme kararıyla iptal edilmeyeceğinin ve vatandaşların yine mağdur edilmeyeceğinin garantisini verebilir mi?

Vatandaşın zararını kim tazmin edecek? Bölgenin sorunlu olduğunu bilmeden yatırım yapan kişilerin vebalini kim ödeyecek?

Yanlış uygulamadan dolayı oluşan kamu zararı ne olacak?

Bu işte sorumluluğu olan bürokratlar ve memurlar hakkında başta mahkeme kararını uygulamamaktan ve parselasyonu iptal edilmiş yerde ruhsat vermeye devam etmekten ötürü soruşturma açıldı mı?

Alper Taşdelen bu kişileri neden koruyor?



BELEDİYE 4 YIL BOYUNCA RUHSAT VERMEYE DEVAM ETTİ

PARSELASYONUN iptali ile birlikte inşaat ruhsatı verme, işyeri çalışma ve açma ruhsatı verme işlemlerinin durdurulması gerekirken 4 yıl boyunca görevlerini kötüye kullanarak yeni inşaat ruhsatları verilmeye devam edildi, devam eden inşaatlar ise mühürlenmeyerek bunların devamına da izin verildi. Köşeye sıkıştığını anlayan Çankaya Belediyesi, Çankaya Tapu Müdürlüğü'ne 11.05 2020 tarihinde tapuda hiçbir işlem yapılamaz şerhi koydurdu. Zira 4 yılı aşkın süreden beri mülk sahipleri bilmese de tapularına dayanak işlem iptal edildi, şu anda o tapuların hükmü de bulunmamakta.

Islanma havuzu çocukların eğlence noktası oldu

SU, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda çocuklar için ıslanma havuzu bulunurken, havuzun etrafında yer alan yüzlerce gül ise ziyaretçilere rengârenk bir ziyafet sunuyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az olan meydan projemizi hizmete açtık. Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi için ıslanma havuzunun bulunduğu dünya meydanları arasında yer alacak eşsiz bir eserdir. Bu eserle dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören'e, Ankara'ya ve ülkemize kazandırdık" dedi. Başkan Altınok, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın iç donanımı ve dışarıdan görünümü bakımından dünyada bulunan ünlü meydanlarla yarışacak nitelikte olduğunu belirtirken, turistik açıdan da Keçiören'e vizyon katacağını kaydetti. Altınok: "Meydan projemizi tamamladık. Burası kısa sürede vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktası haline geldi."