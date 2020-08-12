Gönlü büyük 40 genç

Çankaya Gençlik Merkezi'nde gönüllü olarak çalışan gençler, pandemi sürecinde 5 Ocak 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen operasyonda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Hamza Şimşek'in Çankaya ilçesine bağlı Kömürcüler köyünde yaşayan babası Mustafa ve annesi Nazife Şimşek'i ziyaret etti. Ziyarette baba Şimşek, köyde bulunan engebeli arazisinde nohutları toplamak için işçi bulamadığını söyleyerek gençlerden yardım istedi. Gençlik lideri Sinan Akbaba harekete geçerek, 2 gün sonra beraberinde 40 genç ile köye gitti. Gençler, eşi hasta olan Mustafa Şimşek'e yardımcı olarak, 3 dönümlük arazide gün boyu nohut hasadı yaptı.Şehit babası Mustafa Şimşek (60), oğlunun şehit olmadan önce yanına gelerek, kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Baba Şimşek, "Kendisiyle çiftçiliğim olsun, hayvancılığım olsun, yavrumun bana bu konularda sonsuz desteği oldu. Yorulduğum yerde peşimden yetişirdi. Çok çalıştı, birlikte çok çalıştık. İnanın okula gideceği dönemlerde ellerinin nasırıyla giderdi. Yavrum da kendi çabalarıyla kendi gayretleriyle o konuma gelmişti" ifadelerini kullandı. Kendisine yardıma gelen gençlere teşekkür eden baba Şimşek, "Gönüllü arkadaşlarımız bize yardımcı oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.Çankaya Gençlik Merkezi'nde gençlik lideri Sinan Akbaba ise 2018 yılında tanıştıkları Mustafa Şimşek'i pandemi sürecinde ziyaret ettiklerini söyledi. Sinan Akbaba, "O istedi bizler de hemen hummalı bir çalışma başlattık. Ankara'daki gençlik merkezleri olarak, Çankaya Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde bir seferberlik ilanı başlattık. Biçerin giremeyeceği yani insan gücüne ihtiyaç duyulan bölgeleri yamaç olan bölgeleri 40 gönüllü gencimizle birlikte yaklaşık 3 dönümlük yerin hasadını yaparak şehit ailemize yardımda bulunduk" dedi.YARDIM eden gençlerden Taha Mehmet Çağatay da "Daha önce hiç tarımsal faaliyetim olmadı. Burada çok farklı manevi duygular hissettim. Onlar sınırda bizlerin güvenliği için çalışıyorlar. Elimizden geldiğince yardım etmek isteriz. Bu bambaşka bir duygu. Şehit ailelerini unutmamak için bu aktiviteyi gerçekleştirdik" dedi.