Pil bitti vatandaş susuz kaldı

KORONAVIRÜSE karşı ellerin bol su ve sabunla yıkanmasını tavsiye eden uzmanların uyarısına uymak isteyen birçok başkentli ev ve işyerlerinde bulunmayan sudan dolayı ellerini yıkayamıyor. Pandemide susuzluk yaşayan başkentlilerden Sincan'da yaşayan Tanış ailesi ve Çankaya'da yaşayan Akmeşe ailesi. Kartlı su sayaçlarının pili bittiği için susuzluk yaşadılar ASKİ'ye başvurdular. Sayaç pili firması ile Büyükşehir'in sözleşmesi bittiği için piller yenilenemiyor cevabını aldılar. Pil olmadan da suyunu kullanamayan vatandaşlar mağdur. Yetkililere seslenen Mustafa Tanış, ve Necla Akmeşe "Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.Sincan'da yaşayan Mustafa Tanış(38), pandemide 5 gündür susuzluk çekiyor. Üstelik su sıkıntısı çeken sadece onlar değil. Kartlı su sayacı olan ve sayacının pili biten birçok Ankaralı günlerdir susuz. Mağdur vatandaşlar tepkili. Virüsten korunmak için sık sık ellerini yıkamak isteyen fakat suları olmadığı, için dezenfektan ve kolonya ile ellerini temizleyen Tanış ailesi suyun en temel ihtiyaç olduğunu söyledi. Mustafa Tanış şöyle anlattı: "Elimizi yıkayamıyoruz. Büyükşehir'i aradık sorunu çözmediler. Sürekli dezenfektan ve kolonya kullanmaktan ellerimiz tahriş oldu. Yıl 2020 ve pandemi zamanı Büyükşehir bizi susuz bıraktı""ASKİ'yi aradım. Defalarca arıza kaydı oluşturdular. Okula giden çocuğum olduğunu söyledim. Öncelik verileceğini ve sorunun en kısa zamanda çözüleceğini belirttiler. Aradan günler geçti sorun çözülmedi. Sayaç pilini takan firmayı bulup aradım ASKİ ile sözleşmemiz bittiği için destek hizmeti veremiyoruz dediler. Madem sözleşme bitti yenisi yapılsın. Kartta su var kullanamıyoruz. Perişan ettiler bizi"BİR haftadır susuz kaldıklarını ifade eden Necla Akmeşe(53), "Her gün ASKİ'yi aradık cevap olarak 'Acil listeye alındınız ekiplerimiz hemen ilgilenecek' diyorlar. Pandemide yaşadığımız rezillik" dedi. Apartman görevlisi Ramazan Ünlü de Necla hanımların sayaç pilleri bitti her gün kontrol ediyorum gelip yapmıyorlar yazık günah" dedi.