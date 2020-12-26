Mamak’ın Lalahan Stadı yenileniyor

MAMAK'TA birçok spor yatırımını hayata geçirerek hızla tamamlayan Mamak Belediyesi, Lalahan Mahallesi'nde mahalle sakinlerinin futbol maçı yaptığı alan üzerine planladığı semt stadının startını verdi. 14 bin 505 metrekarelik alan üzerine projelendirilen semt stadı, içerisinde pek çok ekstra donatıyı da bir arada bulunduracak. Çevre hatılları ve betonarme imalatları başlayan stadın, saha içi ve çevresinin drenaj sisteminin de yapımına başlandı. Türkiye'de yeni tesisleşme sinerjisi paralelinde Mamak'a yeni stat kazandırmak istediklerini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, hedeflerini şöyle anlattı: "Göreve gelirken en büyük hedeflerimizden biri Mamak'ı sporla anılır bir kent haline getirmekti. Hayata geçirdiğimiz farklı projelerle sporun her alanında bir gelişme dönemine girdik. Lalahan Stadı çok önemli bir stat."

YETER Kİ ÇOCUKLAR SPOR YAPSIN

"Hazırladığımız yenileme projesiyle bu stadı adeta bir spor kompleksine dönüştürüyoruz. Birçok yatırım hedefiyle gençlerimiz için yapacağımız daha çok projelerimiz var. Mamak her yönüyle sürekli bir şekilde gelişen ve yıldızlaşan bir ilçe. Biz gençlerimiz için daha iyilerini ve daha yenilerini yapacak güce sahibiz. Yeter ki çocuklarımız spor yapsın. Hedefimiz ilçemizi sporla ve başarılı sporcularımızla anılır bir kent haline getirmek."