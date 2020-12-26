Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Bölgeler Haberleri Ankara Başkent Haberleri Zehir tacirleri gözaltına alındı

Zehir tacirleri gözaltına alındı

Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Zehir tacirleri gözaltına alındı
KEÇIÖREN İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Keçiören'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yaptığı operasyonda A.Ö, H.Ç, T.Ş. ve Ş.D'yi 10 gram uyuşturucu ile yakaladı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Y.O. ve Ü.O. kardeşlerden temin ettiğinin belirlenmesinin ardından ekipler harekete geçti ve bu zanlıları gözaltına aldı. Y.O. ile Ü.O'nun evinde yapılan aramalarda 24 gram eroin, 4,2 gram esrar maddesi bulundu. Bu kişilerin ise uyuşturucuyu M.O.K'den aldıkları tespit edildi. Polis, Keçiören'de M.O.K'yi üzerinde 30 gram eroinle yakaladı. Zanlıların Altındağ'da "zula" olarak tabir ettikleri bir evde yapılan aramada, 523 gram eroin 9,5 gram esrar maddesi ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirleri gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA