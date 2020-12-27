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Nöbetteki polislere sıcak ıkram

Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
Nöbetteki polislere sıcak ıkram
ALTINDAĞ Belediyesi, soğuk başkent günlerinde kentin çeşitli noktalarında nöbet tutan polislere çorba ikramında bulunmaya başladı. Polisler için her akşam ve her sabah nöbet noktalarına çorba götürülüyor. Altındağ'da sıcacık ikram Altındağ Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güveni için çeşitli noktalarda nöbeti tutan polis ekiplerine sıcak çorba ikram ediyor. Uygulama noktaları ve ilçe merkezinde denetim yapan polisleri tek tek gezen Altındağ Belediyesi ekipleri, ikramda bulunuyor. Polisler, Altındağ Belediyesinin kendilerini düşünmesinden ve yaptığı sıcak jestten dolayı çok mutlu olduklarını etti.
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Nöbetteki polislere sıcak ıkram
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