Sera kurmak isteyenlere hibe desteği

YÜZDE 50 hibe destekli sera projesi başvurularının başladığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Kırıkkaleli tüm yatırımcıları İl Müdürlüğü ile iletişime geçerek detaylı bilgi almaya davet etti. Ekonomik yatırımlar hakkında bilgi veren İl Müdürü Yılmaz, "Modern seralar yüzde 50 hibe desteği kapsamındadır. En az 3 dekar sera yapımı hibe desteği kapsamındadır. Modern sera yapımında yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak projelendirilebilir. Dekar başına maliyet toprak seralarda en fazla 150.000.00 TL/ dekar, topraksız seralarda en fazla 180.000.00 TL/dekar, Topraksız, seslemeli, cam seralarda en fazla 210.000.00 TL/ dekardır"Kırsal ekonomik alt yapı yatırımlarının desteklenmesi noktasında bilgi veren İl Müdürü Yılmaz, "Kontrolü örtü altı sistemi yüzde 50 hibe desteği kapsamındadır. En az 0,5 dekar ile en fazla 10 dekar büyüklüğünde sera kuracak veya sera modernizasyonu yapacak işletmeler destekleme kapsamındadır" ifadelereni kullandı" dedi.