Kale’nin Erkan abisi

Erkan Kaptan 53 yaşında. Altındağ'da doğdu. Kale Mahallesi'nde büyüdü. 4 çocuk babası. Bölgeyi en iyi bilen ve gözlemleyenlerden biri. Fakir ailelerin yaşadığı dramı gördü. Kale'de yaşayan gençleri ve çocukları fark edilmesini istedi 2018 yılının Mayıs ayında Kale Gençlik Platformunu kurdu. Platform sosyal sorumluluk projesi. Mahallenin genç ve çocuklarını spor, eğitim, kültür ve sanatla tanıştırıyorlar. Yardıma muhtaç mahalle sakinlerinin yanında yer alıyorlar.Kale Mahallesi'nde yaşayan çocuklara bot ve mont yardımında bulunan Kaptan gönüllü üyelerle birlikte yaklaşık 300 çocuğa destek veriyor. Kırtasiye malzemeleri dağıtıyor. Kaptan yaşadığı mahalleyi ve gönüllülerle birlikte yaptıklarını anlattı:Amacımız dezavantajlı çocukları yardımına koşmak. Okuyamadım. Çalışmak zorunda kaldım. Benim de çocuklarım bu çarkın içinde eziliyorlardı. Buradaki dramı yaşayan insanlardan biriyim ve böyle bir platformu kurmanın mahalle için iyi olabileceğini düşündük. Bu çocuklar için neler yapabiliriz diye çok düşündük. Her meslek grubundan binlerce üyemiz oldu. Herkes evinde çocuğunun eşyalarını getirip buradaki çocukların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı. Daha sonra o çocukları eğitimde nasıl takip edebiliriz, devamsızlıklarını nasıl giderebiliriz diye düşündük. Okullardan destek istedik. Çocukları kendi imkânlarımızla okula getirip götürdük.Etkinliklere götürelim onları sosyal yaşama adapte edelim derken platform dikkat çeken bir platform haline geldi. Maddeye bulaşmalarını engelliyoruz. Eğitimden, spora, sanata her türlü çalışmaları gönüllülerimizle birlikte yaptık ve bu çocukların yeteneklerini de keşfedip kurum ve kuruluşlarımıza devletimize yönlendirmeye çalıştık. Çocukların ailelerine de gıda yardımı desteği veriyoruz.İlçe belediyesi ile Kalenin Altın Çocukları Projesini oluşturduk Sokaktaki çocuklarımızı gençlik merkezlerine kazandırdık.Altındağ Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürümüz Ayşenur Taşbakan çocukları spora yönlendirdi.""KALE mahallesinden çok fazla üniversiteli çocuklar çıkartamıyoruz" diyen Erkan Kaptan şunları söyledi: "İlkokul döneminden sonra çocukların eğitimi burada genelde sonlandırılıyor. Ya aileler tarafından ya mahalle baskısı ya akran zorbalığı ya da erken evlilik gibi nedenlerle çocukların eğitimleri sonlandırılıyor. Çok fazla üniversiteli çocuklar çıkartalım veya ülkemize mal olmuş milli sporcularımız olsun istiyorum. Her çocuk bir yıldızdır yeter ki biz keşfetmesini bilelim. Bizler onları üniversiteli gençler olarak sanatçı, sporcu bireyler olarak görmek istiyoruz"