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Kara Tavuk yavruları domates seralarına yuva yaptı

’da çiftçilik yapan Abdurrahman Çınar, serasında Kara Tavuk olarak anılan bir kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Çınar, yavru kuşları suni olarak besliyor.Antalya’nın Kumluca ilçesi Mavikent mahallesinde seracılık yapan Abdurrahman Çınar, serasında aynı zamanda yavru kuşlara da bakıyor. Halk arasında Kara Tavuk olarak tabir edilen kuş türüne serada bakan Çınar, 'Çiftçilik yapıyoruz ve insanları düşündüğümüz kadar hayvanları da düşünüyoruz, kimyasal kullanmıyoruz. Seramızda doğal şartlarda yuvalamış kuş yavruları var. Kuşları ilk yumurta aşamasından beri gözlemledik ve koruduk. Seramızda yavrulamasını sağladık

Giriş Tarihi: 2.5.2020 14:45 Güncelleme Tarihi: 2.5.2020 15:30 ABONE OL
Kara Tavuk yavruları domates seralarına yuva yaptı
Antalya’da çiftçilik yapan Abdurrahman Çınar, serasında Kara Tavuk olarak anılan bir kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Çınar, yavru kuşları suni olarak besliyor.
Antalya’nın Kumluca ilçesi Mavikent mahallesinde seracılık yapan Abdurrahman Çınar, serasında aynı zamanda yavru kuşlara da bakıyor. Halk arasında Kara Tavuk olarak tabir edilen kuş türüne serada bakan Çınar, "Çiftçilik yapıyoruz ve insanları düşündüğümüz kadar hayvanları da düşünüyoruz, kimyasal kullanmıyoruz. Seramızda doğal şartlarda yuvalamış kuş yavruları var. Kuşları ilk yumurta aşamasından beri gözlemledik ve koruduk. Seramızda yavrulamasını sağladık" şeklinde konuştu.
Bitkileri ve hayvanları sevdiğini ifade eden Çınar, Kara Tavuk olarak adlandırılan kuşları suni olarak beslediğini söyledi.
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Kara Tavuk yavruları domates seralarına yuva yaptı
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