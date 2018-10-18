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eşinden boşandı

Eşinden ayrı yaşayan Dışişleri Bakanı , sonunda boşandı. Maas, ünlü sanatçı ile evlenecek

Giriş Tarihi: 18.10.2018 08:57
Heiko Maas eşinden boşandı
ALMANYA Dışişleri Bakanı (52), 18 yıl evli kaldığı din dersi öğretmeni eşi Corinna'dan (45) boşandı. 15 ve 11 yaşında iki erkek çocuk sahibi olan çift, 2015 yılından bu yana ayrı yaşıyordu. Bakan Maas, 2016'dan beri ünlü sanatçı (51) ile birlikte. 2015 yılında tanışan Maas ve Wörner'in evlenmesinin önünde böylece engel de kalmamış oldu. Bakanın yeni alyansı "Yakında evlenecekler" yorumlarına da yol açtı. Wörner geçmişte, "Evlenmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki soruya, "Hiçbir şeye ihtimal dışı demem" yanıtını vermişti.

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Heiko Maas eşinden boşandı
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