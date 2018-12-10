Aslan yürekli Avatar Atakan

BUGÜN NELER OLDU

2016 yılında katıldığı 'Survivor' yarışmasında birinci olarak 500 bin lira ödül kazanan 'Avatar Atakan' lakaplı milli boksör Çağan Atakan Arslan (29), bu kez yumruğunu Almanya'da lösemi hastası 2 yaşındaki Noemi'yi hayata bağlamak için salladı.Aslan, Fraport Arena'da dünya kick boksunun yıldız isimlerinin katıldığı 'Mix Fight Championship'te Alman rakibi Roman Hein Ger ile karşılaştı. Fırtına gibi esen Avatar Atakan, üçüncü rauntta rakibini nakavtın eşiğine getirerek, zorlu mücadeleyi kazandı.2008'den beri kick boks ve muay thai milli takımlarında ülkemizi temsil eden Arslan, bu maçtan kazandığı yaklaşık 140 bin euroyu Noemi'nin tedavisi için bağışladı. 6 aylık bir erkek çocuk babası olan milli sporcu, örnek davranışıyla herkesin kalbini kazandı.Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile evlenmişti. Çiftin geçtiğimiz Haziran ayında Leon Aslan Arslan adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.