Profesör gizem Avrupa’nın yıldızı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesi'nden mezun olan Prof. Dr. Gizem Hülür (35), 2018 yılı LIFE Outstanding Üstün Mezunlar Ödülü'ne layık görüldü. Max Planck Enstitüsü tarafından yönetilen LIFE isimli doktora programını 2011 yılında başarıyla tamamlayan Hülür, yıllarca yaptığı başarılı çalışmalara istinaden ödülü aldı. Hülür, Zürih Üniversitesi'nde yaşlılıkla ilgili araştırmalar yapıyor.PROF. Dr. Gizem Hülür, yaptığı son çalışmalar hakkında 27 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında Michigan Üniversitesi'nde düzenlenecek konferansta bir sunum yapacak. Yaşlılık üzerine araştırmalar yapan ve halen Zürih Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü'nde ve Yaşlılık Araştırması bölümünde çalışan Prof. Hülür, ekibiyle nesiller arasındaki farklar, yaşlılık süreci, yıllar içinde gerçekleşen değişimleri inceliyor. FRANKFURTHÜLÜR, Max Planck Enstitüsü tarafından yönetilen Uluslararası Max Planck Yaşam Araştırmaları (LIFE) isimli doktora programından ödül aldı. LIFE programı, Max Planck İnsani Gelişim Enstitüsü, Berlin Hür Üniversitesi, Berlin Humboldt Üniversitesi, Michigan Üniversitesi, Virginia Üniversitesi ve Zürih Üniversitesi'nde yürütülüyor. LIFE programına dahil olanlar arasından en başarılı isim ödüle layık görülüyor.