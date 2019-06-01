Haberler > Avrupa Haberleri > İslam düşmanıydı şimdi camide seminer veriyor

düşmanıydı şimdi camide seminer veriyor

düşmanıydı. Kitap yazarken İslamiyeti tanıdı. Müslüman olan eski ırkçı siyasetçi, şimdi camilerde gençlere seminerler vermeye başladı

Giriş Tarihi: 1.6.2019
İslam düşmanıydı şimdi camide seminer veriyor
'İSLAM İLE HUZURU BULDUM'
Hollanda'da İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olan eski aşırı sağcı siyasetçi Joram van Klaveren, Türk camilerinde seminerler verip, neden ve nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. "Müslüman olduktan sonra huzuru buldum" diyen 39 yaşındaki Klaveren, son olarak Haarlem kentindeki Selimiye Camisi'nde gençlerle buluştu.

'YANLIŞ BİLİYORMUŞUZ'
Irkçı partide aktif olduğu dönemdeki eylem ve söylemlerinden pişmanlık duyduğunu anlatan Klaveren, "İslam karşıtı bir kitabı kaleme alırken İslam'ı çok iyi bir şekilde inceleme şansım oldu. Elde edindiğim gerçekler, İslam hakkında yanlış bilgilere sahip olduğumuzu ortaya çıkardı" dedi.

Fatih ÖZYAR / HAARLEM
Türkiye, Avrupa ve dünyadaki güncel gelişmelerin ayrıntılarını okumak için tıklayınız.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İslam düşmanıydı şimdi camide seminer veriyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN