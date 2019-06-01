İslam düşmanıydı şimdi camide seminer veriyor

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda'da İslam karşıtı kitap yazarken Müslüman olan eski aşırı sağcı siyasetçi Joram van Klaveren, Türk camilerinde seminerler verip, neden ve nasıl Müslüman olduğunu anlatıyor. "Müslüman olduktan sonra huzuru buldum" diyen 39 yaşındaki Klaveren, son olarak Haarlem kentindeki Selimiye Camisi'nde gençlerle buluştu.Irkçı partide aktif olduğu dönemdeki eylem ve söylemlerinden pişmanlık duyduğunu anlatan Klaveren, "İslam karşıtı bir kitabı kaleme alırken İslam'ı çok iyi bir şekilde inceleme şansım oldu. Elde edindiğim gerçekler, İslam hakkında yanlış bilgilere sahip olduğumuzu ortaya çıkardı" dedi.Fatih ÖZYAR / HAARLEM