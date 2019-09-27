Öger Tours da iflasını açıkladı

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İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Almanya'daki iştiraki Thomas Cook GmbH altında hizmet veren Öger Tours da iflasını istedi. 2019 yılında 50. yılını kutlayan ve merkezi Hamburg'da bulunan Öger Tours'un iflasının özellikle Türk turizmini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.ÖGER Tours, Türkiye ağırlıklı olmak üzere Mısır ve Tunus gibi ülkelere seyahat paketleri satıyordu. Dünden itibaren Almanya'dan tüm seyahatler iptal edildi. Öger Tours sosyal medyadan satışların durduğunu, dış ofis, seyahat sigortası ve diğer ortaklar ile konukların düzenli bir şekilde geri dönmesi için ödeme yapılacağını açıkladı.