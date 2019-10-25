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’ rekor fiyata alıcı buldu

Viyana’da ’in ‘’ tablosu 1,5 milyon euroya satıldı. Satış, ülkede 2019’un en pahalısı oldu

Giriş Tarihi: 25.10.2019
‘İstanbul Hanımefendisi’ rekor fiyata alıcı buldu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in 'İstanbul Hanımefendisi' isimli eseri, 1 milyon 500 bin euroya alıcı bularak ülkede "2019'da satılan en pahalı eser" oldu. Ressamın 19. yüzyıla ait eseri, Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayedede açık artırmayla satıldı. Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin euro ham bedelle başlatıldı. Alıcı, müzayedeye telefonla bağlandı ve kimliği açıklanmadı. Eser, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle önemli.
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