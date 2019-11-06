Kaçak Cevheri Güven Almanya’da çıktı

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İstanbul Başsavcılığı'nın FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aradığı firari Cevheri Güven, Almanya'da ortaya çıktı. ARTE televizyonunda yayınlanan FETÖ belgeselinde ekrana getirilen Cevheri Güven, eşi Tuba ile birlikte Türkiye'den nasıl kaçtığını anlattı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Güven, ailesiyle birlikte Edirne üzerinden Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya geçmiş.İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Halkı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyana tahrik etme" suçundan verilmiş 22,5 yıl hapis cezası bulunuyor. Firari Güven, Almanya'da FETÖ'cüler tarafından kurulan 'Bold Medya' isimli sitede çalıştığını anlattı. Güven gibi karısı Tuba Güven de Bold Medya'da görev yapıyor. Filmde, firari çiftin FETÖ lideri Gülen'in yandaşı olduğu belirtiliyor.Filmde Güven çifti, darbe girişiminden sonra değişik şehirlerde saklandıklarını, Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçtıklarını anlattı. Güven, "İnsan tacirleriyle bağlantıya geçtik ve kayıkla Yunanistan'a kaçtık" dedi. Belgeselde FETÖ'cülerin, internet üzerinden yeni kanallar kurdukları belirtilirken, "Kaçak Cevheri Güven de burada çalışıyor" denildi.Cevheri, 17 Aralık sürecinden sonra Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kin kusan yayınlara imza attı. FETÖ'nün yayın organı Nokta'da, Erdoğan'a çirkin iftiralar attı. Derginin 2 Kasım 2015'te yayınlanan kapağında ise Saatli Maarif Takvimi'nde 2 Kasım tarihi "Türkiye İç Savaşı'nın başlangıcı" ifadesiyle işaretlenmişti. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan Cevheri, diğer hainler gibi Almanya'nın şefkatli kollarında.