Polızeı işini ağırdan alıyor

BUGÜN NELER OLDU

ALMANYA'NIN Chemnitz kentinde yaşayan Ali Tulasoğlu (47), 18 Ekim 2018 günü Mangal adlı restoranının kundaklanmasından sonra polisin olayın üzerine gitmediğini ifade etti. Olaydan sonra polisin soruşturma yapmadığını dile getiren Tulasoğlu, "Restoranın etrafında çok sayıda trafik kamerası var. Hâlâ şüpheli araç bulunamadı" dedi.POLİSİN vatandaşları koruması gerektiğine vurgu yapan Tulasoğlu, "Artık saldırganların bulunacağından ümidimi kestim. Saldırı sonrası otomobilime gamalı haç da çizildi. Mangal rüyamdı. Orijinal Anadolu mutfağını sunduğum rüyam küle döndü" dedi. Restoran litrelerce benzin dökülerek ateşe verilmişti. Binada bulunanlar canlarını yangından zor kurtarmıştı.