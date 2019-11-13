Türk çocuklara Katolik baskı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Duisburg kentinde Katolik kilisesine bağlı Abtei adlı ilkokul, din dersi ile eş zamanlı olarak verilen Türkçe dersini öğleden sonraya kaydırdı. Bununla yetinmeyen ilkokul, Müslüman çocukların din dersine katılmasını zorunlu hâle getirdi. Veliler isyan edince okul yönetimi, "Çocuklar ders sırasında arka sıralarda otursun. Dua sırasında da Müslüman gibi dua edebilirler" açıklaması yaptı.OKULUN öğrencilerinin yaklaşık yüzde 40'ının Türk kökenli çocuklardan oluştuğuna dikkat çeken velilerden Oya Köse ve Yasemin Özdemir, "Daha önce Katolik din dersi Türkçe ile eş zamanlı sunuluyor, çocuklarımız din dersi yerine Türkçe dersinin görüldüğü sınıfa gidiyordu. Türkçe öğleden sonraya alınınca çocuklarımız sabah sunulan din dersine katılmaya zorlandı" diye konuştu.ÖĞLEDEN sonraya kaydırılan Türkçe dersine katılımın da azaldığını belirten Köse ve Özdemir, "Okul yönetimi bize çocuklarımızın din dersine katılması gerektiğini söylüyor. Okulda iki Türkçe öğretmeni bulunmasına rağmen çocukları Türkçe dersinden uzaklaştırma çabası var. Çocuklarımızın din dersine katılıp kafalarının karışmasını istemiyoruz. Türkçe dersi yine sabaha alınsın" dedi.