Koş Ali koş

BUGÜN NELER OLDU

ALİ Laçin henüz 1,5 yaşındayken geçirdiği kemik rahatsızlığı sonrası ayaklarını kaybetti. Doktorların tavsiyesi ve ailesinin kararıyla Laçin'in bacakları, diz üstünden kesildi. 2011 yılında Alman milli paralimpik koşucu Vanessa Low'un televizyon röportajını izlerken bu sporu yapmaya karar veren Laçin, Low'un eski protezleri ile koşmaya başladı. Genç atlet, geçen yıl Berlin'de düzenlenen şampiyonada Avrupa ikincisi oldu.1988 doğumlu olan Laçin, geçtiğimiz günlerde Dubai'de düzenlenen şampiyonaya katıldı. Laçin, bu yarışmada Almanya Paralimpik Milli Takımı adına 200 metrede ikincilik madalyası kazandı. Alanında dünya sıralamasında ilk beş sporcu arasına giren Ali Laçin, Berlin'in en sevilen üçüncü sporcusu seçildi. Laçin'in yeni hedefi ise 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda dereceye girmek.İLK koşularında düşüp köprücük kemiğini kıran ve sekiz ay spor yapamayan Laçin, iki yıl önce de ailevi nedenlerden ötürü sporu bırakmaya karar verdi. Fakat sevenleri, Laçin'in peşini bırakmadı. Laçin, "Berlin'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesi arayıp, 'Senin de bu şampiyonada olmanı istiyoruz. Sen Berlinlisin diye motive ettiler. Yeniden koşmaya başlamama sebep oldular. İyi ki başlamışım" diye konuştu.