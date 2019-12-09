Coevorden’da can pazarı

BUGÜN NELER OLDU

Filistin'de İsrail zulmünden kaçıp Suriye'de Halep'e sığındılar. Orada da iç savaş çıkınca Hasan ailesi çareyi Türkiye'ye kaçmakta buldu. Bir süre Türkiye'de kalan aile, günlerce süren yolculuktan sonra Hollanda'ya geldi. Altı ay önce borçla kebapçı açan ailenin işyerinde 7 Aralık Cumartesi günü büyük bir patlama meydana geldi. Bina yerle bir oldu. O enkazdan mucize eseri tüm aile sağ çıktı. En büyük mucizeyi 5 yaşındaki Kenan yaşattı.GAZ kaçağından kaynaklandığı belirtilen patlamada, baba Mahmoud, anne Duaa, üç yaşındaki kızları Lin, üç aylık bebekleri Elin ile iki akrabaları kısa süre sonra enkaz altından çıkarıldı. Kenan'a ise ulaşılamadı. 5 saat 15 dakika sonra kurtarma ekipleri Kenan'a ulaşmayı başardı. Ağır ve bitkin haldeki Kenan Hasan, Groningen Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorları Kenan'ın vücudunda sadece küçük yaralar olduğunu açıkladı.KENAN'I enkaz altından kurtarma çalışması sırasında iki kadın polisin arka plana kurtarma çalışmalarını alarak selfie çekmesi büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medyada polislere tepki yağarken, Coevorden polisi kadın polislerin yaptığı davranışın kabullenilemez olduğunu açıkladı. Polis teşkilatı, halktan özür dileyip iki polisin ifadesine başvurulacağını açıkladı.