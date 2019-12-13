En güzel ayrımcılık

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GECE sokağa çıkmaya korkan kadınlar için geliştirilen ve akşam 22.00 ile sabah 06.00 saatleri arasında uygulanan 'Kadın taksi' projesi yoğun ilgi gördü. Almanya'nın başta Mannheim, Münih gibi kentlerinde kadınların gece gidecekleri yere daha güvenli ulaşmaları adına taksi tarifesinde yapılan 7 euroluk indirim binlerce kadını mutlu etti.TÜRKLERİN de yoğun olarak yaşadığı Mannheim kentinde eylül ayında başlatılan 'Kadın taksi' uygulamasından üç ayda 6 bin kadın faydalandı. Bunun üzerine kent belediyesi projeye olan desteği artırma kararı aldı. Belediye Meclisi, projeye katılan taksilerin finanse edilmesi için ayırdığı 25 bin euroya 50 bin euro daha bütçe verilmesini onayladı.KADIN taksilerini 14 yaşından büyük olan ve yanında erkek olmayan kadınlar 22.00-06.00 saatleri arasında kullanabiliyor. Kadınlar özellikle geceleri eve dönüş yolunda kendilerini daha güvende hissettikleri için bu taksileri tercih ettiğini belirtiyor.MÜNİH Belediyesi de, önümüzdeki yıl Mart ayından itibaren 16 yaşın üstündeki kadınlara gece bindikleri taksiler için sürüş başına 5 euro destek verecek. Kadınlar, saat 22.00'den 06.00'ya kadar geçerli olacak indirim kuponlarını sadece bir ev adresinde kullanabilecek.