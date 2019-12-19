Sahte uzmana 2 yıl 8 ay hapis

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Almanya'nın Bochum kentinde sahte belge düzenleyip güzellik uzmanlığı yapan ve çok sayıda kadını mağdur eden Duygu Ö. (27), 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 3 binden fazla kadının burun ve dudaklarına Hyaluronic serum enjekte ettiği belirtilen Duygu Ö., "Yaralama, dolandırıcılık ve vergi kaçakçılığı" suçlarından mahkûm oldu.İŞLEM başına 350 ila 650 euro ücret alan Duygu Ö., bu yolla elde ettiği 1,3 milyon euroyu vergilendirmedi. Mahkeme sürecinde Duygu Ö., 100 bin euro vergi cezasını ödeyince hapis cezası hafifletildi. Duygu Ö.'nün kuzeni Lara G., aynı suçtan 4 yıl hapis cezası almıştı.Cengiz PARLAYAN / BOCHUM