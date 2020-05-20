Madenci kızı Zeynep Balcı başbakan sözcüsü

Belçika'nın başkenti Brüksel'e giden ilk kuşak Türkler arasında yer alan Balcı ailesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu kızları Zeynep'in (35) başarısının gururunu yaşıyor. Zeynep ise, "Elbette çok çabaladım, etrafımda çok iyi ve bana destek olan insanlar vardı. İnandım ve şimdi başbakanın sözcülüğünü yapıyorum" diyerek azmin beraberinde başarı getirdiğini söyledi.BAŞBAKAN Rudi Vervoort'un altı ay önce sözcülüğüne getirilen Balcı, yaptığı iş ile gurur duyduğunu belirtti ve "İnanılmaz dinamik bir iş yapıyoruz Sabah saat 6'da kalkıp bütün medyayı tarıyor, diğer politikacıların ne dediğine bakıyorum. Yani her şeye hakim olmaya çalışıyorum. Bu süreçte çok az konuşmayı, her söylediğim kelimeye dikkat etmeyi öğrendim" dedi.DEDESİ ve babası madencilikten emekli olan Balcı, Başbakan'dan çok şey öğrendiğini ifade etti ve "Sözcü olarak sadece bana aktarılanları söylemek istemiyorum. Aynı zamanda dosyaları da takip ediyorum. Konuyla ilgili kendi görüşlerimi de paylaşıyorum. Basın mensupları günün 24 saati ve haftada yedi gün arayıp açıklama istiyor" diye konuştu. BRÜKSELTÜRK kökenli biri olarak eğitim hayatında bazen çok zorlandığını anlatan Balcı, "İş hayatında da durum böyleydi. Etrafınızda size inanan insanlar olduğu zaman başarılı oluyorsunuz. Benim etrafımda başta ailem olmak üzere bana inananlar vardı" dedi.