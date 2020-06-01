Sıla Yolu’nda sıkıntı yok

Koronavirüs önlemleri kapsamında ülkeler sınırlarını kapatınca Türkiye'ye otomobille seyahat de durdu. Önlemler gevşetilirken, yaz tatili de yaklaşınca Sıla Yolu daha çok merak konusu oldu. Annesi rahatsızlanınca Hollanda'nın Zaandam kentinden Aksaray yolculuğuna çıkan Yılmaz Tosun, izlenimlerini SABAH'a anlattı. Tosun, "En büyük sıkıntı Macaristan'da" diye konuştu.Tosun, "Avusturya Macaristan güzergahı üzerinden yolculuk yaptım. 32 saatte Kapıkule'ye ulaştım. Macartistan gümrüğünde 9 saat beklemek zorunda kaldım. Macaristan akşam 8'le öğlen 12 saatleri arasında girişe izin veriyor. Gümrük kapısına ulaştığımda saat 11:30'du, ancak giriş yapamadım. Saat 20:00'ye kadar bekledik. Tüm ülke girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor" dedi.AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Avrupalı Türklerin yaz tatillerini Türkiye'de geçirebilmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getirdi. Almanya ile Türkiye'nin yoğun temas içerisinde olduğunu belirten Sırakaya, 15 Haziran'dan itibaren seyahat kısıtlamasının kalkabileceğini ifade etti. Sırakaya, "Türkiye'ye ulaşanların 14 gün boyunca evlerinde kalmaları gerekiyor. Yaz tatiline kadar karantina tedbirleri de tamamen kalkabilir" dedi.Yolculukta maske ve eldiven bulundurmanın çok önemli olduğunu söyleyen Yılmaz Tosun, "Türkiye'ye giriş yaptığımızda doktor kontrolünden geçtim. Koronavirüs testi yapıldı, ancak sonucunu beklememe gerek görülmedi. Tüm iletişim bilgilerim alındı. Gideceğim son noktada kendimi 14 gün karantinaya almam gerektiği söylendi. Yazılı uyarı belgesi verildi" diye izlenimlerini anlattı.